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İvedik izdihamı

Şahan Gökbakar’ın 5 filmi büyük ilgi gördü. salonlarında izdihamlar yaşanınca Gökbakar, hayranlarına teşekkür mesajı yayınladı

İvedik izdihamı
Kahkaha severlerin büyük merakla beklediği Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Recep İvedik 5' larda izdiham yaşanmasına sebep oldu! Türkiye genelinde 1400 salonda gösterime giren ve yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla kendi rekorunu egale edeceğinin sinyallerini veren 'Recep İvedik 5' yanıltmadı. Gökbakar hayranlarının soluğu sinemalarda almasıyla salonlar doldu taştı… İvedik tutkunları sinema salonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Filmine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnun olan Şahan Gökbakar ise mutluluğunu ve heyecanını sinema salonlarının önünde oluşan kalabalığın fotoğraflarını instagram'da paylaşarak dile getirdi. Ünlü komedyen "Şükürler olsun! Şu an tarih yazıyoruz... Bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Hep gülmeyi diliyorum! Allah hepinizden razı olsun" notuyla tüm sevenlerine şükranlarını sundu.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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