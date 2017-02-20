Filmine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnun olan Şahan Gökbakar ise mutluluğunu ve heyecanını sinema salonlarının önünde oluşan kalabalığın fotoğraflarını instagram'da paylaşarak dile getirdi. Ünlü komedyen "Şükürler olsun! Şu an tarih yazıyoruz... Bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Hep gülmeyi diliyorum! Allah hepinizden razı olsun" notuyla tüm sevenlerine şükranlarını sundu.
İvedik izdihamı
Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5 filmi büyük ilgi gördü. Sinema salonlarında izdihamlar yaşanınca Gökbakar, hayranlarına teşekkür mesajı yayınladı
Filmine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnun olan Şahan Gökbakar ise mutluluğunu ve heyecanını sinema salonlarının önünde oluşan kalabalığın fotoğraflarını instagram'da paylaşarak dile getirdi. Ünlü komedyen "Şükürler olsun! Şu an tarih yazıyoruz... Bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Hep gülmeyi diliyorum! Allah hepinizden razı olsun" notuyla tüm sevenlerine şükranlarını sundu.
Etiketler: recep ivedik , bilet , sinema
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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