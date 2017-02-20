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Çocuk gelir kariyer biter

Çocuk gelir kariyer biter
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan iş ve özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalar… Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan 25 yaşındaki güzel yıldız, "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen ünlü isimlerin aksine ikisinin bir arada yürütülemeyeceğini düşünüyor.

Sarıkaya, "Kariyerimde başarıya doyduktan sonra çocuk istiyorum. Çünkü çalışan anneler ister istemez işleri dolayısıyla çocuklarını ihmal edebiliyor. Bu yüzden böyle bir haksızlığı çocuklarıma yapamayacağım için anne olduktan sonra oyunculuğu bırakmayı düşünüyorum" dedi.

Kerem Bürsin de "O kadar çok kimsesiz çocuk varki seve seve evlat edinebilirim" açıklamasıyla gündem yarattı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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