Çocuk gelir kariyer biter

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan iş ve özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalar… Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le yaklaşık2 yıldır aşk yaşayan 25 yaşındaki güzel yıldız, "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen ünlü isimlerin aksine ikisinin bir arada yürütülemeyeceğini düşünüyor.
Sarıkaya, "Kariyerimde başarıyadoyduktan sonra çocuk istiyorum. Çünkü çalışan anneler ister istemez işleri dolayısıyla çocuklarını ihmal edebiliyor. Buyüzden böyle bir haksızlığı çocuklarımayapamayacağım için anne olduktansonra oyunculuğu bırakmayıdüşünüyorum" dedi.
Kerem Bürsinde "O kadarçok kimsesizçocukvarki seveseve evlatedinebilirim"açıklamasıylagündemyarattı.
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