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Ayrılık çanları

Ayrılık çanları
Oyuncu çift Hande Erçel'le Ekin Mert Daymaz cephesinde ayrılık, kapıyı yine çaldı… Aralık 2016'da 1 yıllık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikili, iddiaya göre ilişkilerini bitirdi. Oyuncuların önceki gece ayrı ayrı eğlenmesi de iddiaları kuvvetlendirdi.

Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla Cihangir'de görüntülenirken Daymaz ise aynı saatlerde yakın dostlarıyla birlikte Asmalımescit'teydi. İkili, ağız birliği etmiş gibi ayrılıkla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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