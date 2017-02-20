Ayrılık çanları

Oyuncu çift Hande Erçel'leEkin Mert Daymaz cephesindeayrılık, kapıyı yine çaldı… Aralık2016'da 1 yıllık ayrılığın ardındanyeniden bir araya gelen ikili, iddiayagöre ilişkilerini bitirdi. Oyuncularınönceki gece ayrı ayrı eğlenmesi deiddiaları kuvvetlendirdi.
Güzel oyuncu, arkadaşlarıylaCihangir'de görüntülenirkenDaymaz ise aynı saatlerdeyakın dostlarıyla birlikteAsmalımescit'teydi. İkili, ağızbirliği etmiş gibi ayrılıkla ilgilisoruları cevapsız bıraktı.
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