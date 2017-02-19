Ticarete adım attı

Sağlıklı beslenmeyle ilgili uzun süredir eğitim alan oyuncu Müge Boz, bilgilerini 'Boz- Ayı' markası adı altında birleştirdi. İşleriyle kendi ilgilenen Boz, "Sağlıklı beslenmenin zor ve sıkıcı olmadığını göstermek istiyorum" dedi.