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Ticarete adım attı

Ticarete adım attı
Sağlıklı beslenmeyle ilgili uzun süredir eğitim alan oyuncu Müge Boz, bilgilerini 'Boz- Ayı' markası adı altında birleştirdi. İşleriyle kendi ilgilenen Boz, "Sağlıklı beslenmenin zor ve sıkıcı olmadığını göstermek istiyorum" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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