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Ser verip sır vermedi

Ser verip sır vermedi
Genç oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Beresi ve üzerinde bir beden büyük duran trençkotuyla kendine has tarzını gözler önüne seren oyuncu, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. İynemli, rol aldığı diziden tüyo isteyen gazetecilere ise "Anneme bile söylemiyorum" dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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