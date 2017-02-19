Sabah boğuşması

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile oğulları Kuzey ve Uzay'ın enerjisi hiç bitmiyor. Çoğu kez anneleri Şıkel'le gün içinde AVM'de objektiflere yansıyarak afacan pozlar veren sevimli kardeşler, dün sabah da güne babalarıyla boğuşarak başladı. Kuzey ve Uzay'ın 47 yaşındaki babalarıyla geçirdiği eğlenceli anları görenler, "Emre'nin gençlik şifresi açığa çıktı" diye espri yaptı.



