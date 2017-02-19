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Özgürlüğe çabuk alıştı

Özgürlüğe çabuk alıştı
Oyuncu Sarp Levendoğlu'yla 3 yıllık evlilikleri geçen ay biten Birce Akalay, teselliyi dostlarında buldu. Önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan güzel oyuncu, boşanmayla ilgili konuşmadı. Akalay'ın eğlenirken çekilen videoyu 'Özgürlük' notuyla paylaşması ise ayrılığa çabuk alıştığını gösterdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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