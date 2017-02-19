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Muzip

Muzip Kemal
Cem Yılmaz'dan olan 4 yaşındaki oğlu Kemal'le çektiği sevimli kareleri takipçileriyle paylaşan Ahu Yağtu, önceki gün bu anlara bir yenisini ekledi. Oğluna banyo yaptıran güzel oyuncu, havluya sarılmış olan minik Kemal'le de fotoğraf çektirip hayranlarına iyi bir hafta sonu diledi. , muzip gülüşüyle ise bir kez daha "Babasının izinden gidiyor" dedirtti
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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