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Müzik ziyafeti

Müzik ziyafeti
Beyoğlu'nun en önemli kültür, sanat ve eğlence merkezlerinden Grand Pera, 24 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Ferhat Göçer ile ENBE Orkestrası'nı ağırlayacak. Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Ferhat Göçer klasikleşmiş ve hit parçalarını Türk müziğinin dünyaya açılan kapısı ENBE Orkestrası ile birlikte seslendirecek.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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