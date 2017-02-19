Yol Durumu
  1. 22’sinden gün aldı!
  2. Afacan Çağatay

‘Muck’lu yanıt

‘Muck’lu yanıt
Dün akşam Darüşşafaka yararına sahneye çıkan Tarkan, bir yandan da yeni albümü için stüdyoya kapandı. Önceki akşam Ulus'taki stüdyodan çıkarken objektiflere takılan Megastar, hızla aracına bindi. Soruları objektiflere öpücük atarak geçiştiren Megastar, yeni şarkılarıyla ilgili ser verip sır vermedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar