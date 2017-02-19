'Mesut' etti

Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil'le ilişkisi geçtiğimiz hafta İngiliz basını tarafından ortaya çıkarılan 2014Türkiye güzeli Amine Gülşe'ye aşk uğurlu geldi… Alman şarkıcı sevgilisi Mandy Capristo'yla bir dargın bir barışık ilişkisi geçen yıl son bulan Özil'in, Gülşe'yle yeni bir aşka yelken açmasının ardından İngiliz basını da kolları sıvadı. Özil'in Capristo'yla birlikte olduğu dönemde de adının anıldığı ve İrina Shayk'a benzerliğinden dolayı futbolcuyla reklamlarda oynaması için teklif üstüne teklif alan Gülşe, İngiliz ve Alman basınının yaptığı ankette sınıfı geçti. The Sun başta olmak üzere çok sayıda yabancı yayın kuruluşu tarafından gerçekleştirilen 'Amine Gülşe mi Mandy Capristo mu dahagüzel?' anketinde güzel oyuncu, Capristo'yu geride bıraktı. Güzel oyuncu için 'yenge' anlamındaki'wag' yakıştırması yapan yabancı basın, Gülşe'nin güzelliğine de övgüler yağdırdı.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU! 16 milyon dolarlık (yaklaşık 60 milyonlira) yıllık geliriyle dünyanın en çok kazananfutbolcularından biri olan Mesut Özil'in şöhreti AmineGülşe'ye yaradı. Arsenal taraftarlarının da gönlünüfetheden Gülşe, kısa sürede İngiltere'de şöhretoldu. Kendisinden 'esmer güzeli' diye bahsedilen ünlüoyuncunun Özil'le aşkını sosyal medyada ilan ettiktensonra takipçi sayısı hızla arttı. Instagram'dakitakipçisi sayısına bir anda 150 bin kişi eklenenGülşe'nin İngiltere'deki popülaritesi ise "Mesutbereketi" olarak yorumlandı.
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