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Korsan Töre

Önceki gece filmi izleyen futbolcu, yasak olmasına rağmen sinema salonundan paylaşım yaptı.

Korsan Töre
Bu haber, 'Recep İvedik 5'in gişesini arttırmak için hayranlarını sinema salonlarında korsan yayın yapılmaması konusunda uyaran Şahan Gökbakar'ı kızdıracak! , filmden sahneleri sosyal medyada yayınlayanları tespit edip dava açacağını duyuran Gökbakar'ın mesajından saatler sonra yasağı deldi.

İngiliz takımı West Ham United'da forma giyen ve sakatlığı nedeniyle Türkiye'de bulunan Töre, önceki akşam 'Recep İvedik 5'i izlerken instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yaptı. Bunun üzerine gözler, bu konuda son derece hassas olan Şahan'a çevrildi
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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