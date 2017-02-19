Korsan Töre

Bu haber, 'Recep İvedik 5'in gişesini arttırmak için hayranlarını sinema salonlarında korsan yayın yapılmaması konusunda uyaran Şahan Gökbakar'ı kızdıracak! Gökhan Töre, filmden sahneleri sosyal medyada yayınlayanları tespit edip dava açacağını duyuran Gökbakar'ın mesajından saatler sonra yasağı deldi.
İngiliz takımı West HamUnited'da forma giyen ve sakatlığı nedeniyle Türkiye'de bulunan Töre, önceki akşam 'Recep İvedik5'i izlerken instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yaptı. Bunun üzerine gözler, bu konuda son derece hassas olan Şahan'a çevrildi
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