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Jessica’ya Türk eli

ABD’li oyuncu , önceki akşam katıldığı TV programında Türk modacı Zeynep Arçay tasarımı bir elbise giydi. Biel, şıklığıyla tam not aldı.

Jessica’ya Türk eli
Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da milyonların gönlünde taht kuran Jessica Biel'in gardırobuna Türk eli değdi. Güzel oyuncu, önceki akşam ABD'nin en çok izlenen talk-show programı 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk oldu. Şıklığıyla göz dolduran Biel, program için Türk modacı Zeynep Arçay'ın tasarımını tercih etti.

Geçtiğimiz yıl da rol aldığı 'The Book Of Love' filminin galasına Arçay imzalı yeşil deri bir elbiseyle katılan güzel oyuncu, program için tercih ettiği kıyafetle de göz kamaştırdı. Biel'in ikinci kez Zeynep Arçay'dan giyinmesi ise "Hollywood yıldızları şıklık konusunda Türk modacıların kapısını daha çok çalacak" dedirtti...
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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