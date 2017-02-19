İvana’ya esprili sitem

İvana Sert, önceki akşam oğlu Ateş ve sevgilisi Can Çelebi ile Etiler Nusret'teydi. Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdikleri sorulan Çelebi, "İvana'nın ertesi sabah işi vardı o yüzden erkenden uyudu" diyerek şakayla karışık aşkına sitem etti.