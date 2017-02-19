Yol Durumu
  1. Ser verip sır vermedi
  2. 22’sinden gün aldı!

İvana’ya esprili sitem

İvana’ya esprili sitem
İvana Sert, önceki akşam oğlu Ateş ve sevgilisi Can Çelebi ile Etiler Nusret'teydi. Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdikleri sorulan Çelebi, "İvana'nın ertesi sabah işi vardı o yüzden erkenden uyudu" diyerek şakayla karışık aşkına sitem etti.
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar