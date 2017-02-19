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  1. Ser verip sır vermedi

Hande dümende

Hande dümende
Geçen ay kıskançlık yüzünden kavga ettikleri konuşulan 'le , önceki akşam Cihangir'de ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri dikkat çekti.

Doğandemir, çıkışta direksiyon başına geçerken sevgilisi Fırat ise arka koltukta oturdu. Bu ana şahit olanlar ise "Anlaşılan bu ilişkinin dümeninde Hande var" diye espri yaptı
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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