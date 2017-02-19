Hande dümende

18 / 5
12 / 0
8 / 2
-3 / -26
8 / -3
14 / -1
9 / -2
17 / 9
-4 / -20
9 / 0
17 / 7
13 / 4
15 / 0
8 / -7
1 / -14
10 / 2
5 / -7
-5 / -11
11 / -4
11 / 2
14 / 6
14 / 7
10 / -4
9 / -7
14 / 5
9 / -7
14 / 0
12 / 2
9 / -7
6 / -7
0 / -16
11 / -2
11 / -1
14 / 4
5 / -8
2 / -9
15 / 2
1 / -13
8 / -1
11 / 4
16 / 9
13 / 5
14 / -2
8 / -3
-4 / -23
10 / -6
7 / -5
9 / -3
12 / 3
9 / -3
12 / 0
13 / 4
8 / -2
10 / 1
9 / -3
14 / 8
8 / -3
16 / 7
12 / 3
-1 / -13
7 / -4
7 / -3
13 / 3
16 / 2
12 / 1
14 / 4
14 / 2
7 / -4
9 / 3
4 / -8
13 / 1
4 / -3
10 / 3
13 / -2
13 / 3
9 / -7
11 / 3
2 / -12
13 / 5
7 / -6
12 / 4
Geçen ay kıskançlık yüzünden kavga ettikleri konuşulan Hande Doğandemir'le Mert Fırat, önceki akşam Cihangir'de ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri dikkat çekti.
Doğandemir, çıkışta direksiyon başına geçerken sevgilisi Fırat ise arka koltukta oturdu. Bu ana şahit olanlar ise "Anlaşılan bu ilişkinin dümeninde Hande var" diye espri yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.