Bir İstanbul filmi

Ferzan Özpetek'in 20 yıl aradan sonra Türkiye'de ilk kez çektiği filmi 'İstanbul Kırmızısı' için sinemaseverler sabırsızlıkla bekliyor. Kırmızının kendi geçmişini ve İstanbul'u hatırlattığını belirten Özpetek, "İstanbul Kırmızısı bu şehri yaşamış ve yaşatmaya devam eden insanların filmidir" dedi. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film 3 Mart'ta vizyonda…