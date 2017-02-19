Yol Durumu
  1. Ticarete adım attı
  2. Özgürlüğe çabuk alıştı

Bir İstanbul filmi

Bir İstanbul filmi
Ferzan Özpetek'in 20 yıl aradan sonra Türkiye'de ilk kez çektiği filmi 'İstanbul Kırmızısı' için sinemaseverler sabırsızlıkla bekliyor. Kırmızının kendi geçmişini ve İstanbul'u hatırlattığını belirten Özpetek, "İstanbul Kırmızısı bu şehri yaşamış ve yaşatmaya devam eden insanların filmidir" dedi. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film 3 Mart'ta vizyonda…
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar