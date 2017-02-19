Amerikalı oldu

Oyunculukeğitimi almak içinbir süre ABD'deyaşamaya kararveren YaseminAllen'den dostlarınaveda… Bugün ABDyolcusu olan güzeloyuncu, öncekiakşam arkadaşlarıylavedalaşmak için birorganizasyon yaptı.Allen, çıkışta ise şunlarısöyledi:
"Evi kapattığımiçin bir sürü işimvardı. Bu da beniçok yordu. Birayağım ABD'deolsun istedim.Seneler hızla ilerliyor.Bu yüzden geriyedönüp baktığımdakendimi geliştirmekiçin güzel şeyleryaptığımı, ömrümüiyi bir şekildedeğerlendirdiğimigörmek istiyorum."
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