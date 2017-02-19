Amerikalı oldu

Oyunculuk eğitimi almak için bir süre ABD'de yaşamaya karar veren Yasemin Allen'den dostlarına veda… Bugün ABD yolcusu olan güzel oyuncu, önceki akşam arkadaşlarıyla vedalaşmak için bir organizasyon yaptı. Allen, çıkışta ise şunları söyledi:



"Evi kapattığım için bir sürü işim vardı. Bu da beni çok yordu. Bir ayağım ABD'de olsun istedim. Seneler hızla ilerliyor. Bu yüzden geriye dönüp baktığımda kendimi geliştirmek için güzel şeyler yaptığımı, ömrümü iyi bir şekilde değerlendirdiğimi görmek istiyorum."