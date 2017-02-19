Afacan Çağatay

Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy, hayranlarını zamanda yolculuğa çıkardı. Ulusoy, 8 yaşındayken köpeği Cach ile çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı. 26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun çocukluk halini görenlerden bazıları "Hiç değişmemişsin" kimileri de "Söylemesen sen olduğuna inanmayız" dedi.