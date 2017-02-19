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Afacan Çağatay

Afacan Çağatay
Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy, hayranlarını zamanda yolculuğa çıkardı. Ulusoy, 8 yaşındayken köpeği Cach ile çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı. 26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun çocukluk halini görenlerden bazıları "Hiç değişmemişsin" kimileri de "Söylemesen sen olduğuna inanmayız" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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