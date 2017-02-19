Acısı büyük indirim küçük

8 Şubat’ta dostu Ayşe Ersayın’ı Bahçeköy’deki villasında kaybeden Ajda Pekkan, evini iyice gözden çıkardı. Süperstar, birkaç yıldır satışta olan 8 milyon 700 bin dolarlık villanın fiyatını 200 bin dolar indirdi.
İstanbul Bahçeköy'deki bin 100 metrekarelik lüks villasını geçen yıl 8milyon 700 bin dolara (yaklaşık 31milyon lira) satışa çıkaran Ajda Pekkan, fiyatta indirime gitti. Geçen hafta yakın dostuAyşe Ersayın'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile yıkılan sanatçı, Ersayın'ın vefat ettiği ve kötü hatıralar barındıran villasının biran önce satılması için 200 bin dolarlık(725 bin lira) tenzilat yaptı.
CÜZİ BİR TENZİLAT!
Ünlü mimarlar tarafından dekore edilen 6oda ve 2 salonun bulunduğu lüks villanın fiyatı bu indirimle birlikte 8 milyon 500bin dolar (yaklaşık 30 milyon lira) oldu. İçerisinde asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odasının da yer aldığı yüzme havuzlu ve 24 saat güvenlikli evini elden çıkarmak için gün sayan Pekkan'ın 'devede kulak' gibi duranindirimi herkeste şaşkınlık yarattı.
EVİNE BİR SÜREDİR GİREMİYOR
Şehir merkezine yakın bir yerde oturmak istediği için süper lüks villasının ilk olarak 2013'te satılması için emlakçısına başvuran Süperstar, yıllar içinde evin fiyatına zam yapmıştı. Kalp kapakçığı ameliyatı için bekleyen arkadaşı Ayşe Ersayın'ı evinde misafir eden sanatçı, yaşadığı sarsıcı olayla lüks villanın satışı için indirime gitse de bu durum "Ajda'nın acısı büyük, indirimküçük" dedirtti. Bu arada ünlü sanatçının yakın dostunun vefatının ardından günlerce evinegiremediği ve çok yakın birdostunda kaldığı öğrenildi.
CAN DOSTUM' DİYORDU
Pekkan, 8 Şubat'ta kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Ayşe Ersayın için "Can dostum, can arkadaşım, bir tanecik Ayşem'i kaybettim. Onu ebedi yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye duygusal bir mesaj yayınlayarak yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirmişti.
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