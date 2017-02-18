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Yaş günü eğlencesi

Yaş günü eğlencesi
Merve Boluğur'la popçu eşi Murat Dalkılıç, önceki akşam yakın dostları Eser Yenenler'in doğum günü partisindeydi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, "Eser, komedide olduğu kadar DJ'likte de başarılı. Performansıyla bizi eğlendirdi" dedi. İkili, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Doğan SAVAŞ
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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