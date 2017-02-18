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Tişörtlü nikah

Tişörtlü nikah
Survivor 2016 şampiyonu 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, önceki gün Serap Korkmaz ile bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Eyüp Belediyesi'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren ikilinin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları da şahit oldu. Mutlu çift, nikah için gelinlik ve damatlık yerine aslan baskılı tişört giyerek soyadlarına atıfta bulundu...
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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