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Sevgilisi boynunda

Sevgilisi boynunda
Ünlü oyuncu Hande Subaşı, önceki gün Akmerkez'deydi. Sosyetik işadamı Altuğ Leblebici ile aşkı doludizgin devam eden güzel oyuncu, boynuna taktığı 'A' harfli kolye ile dikkat çekti. Çevredekiler kolyenin Subaşı'ya sevgilisi tarafından hediye edildiğini düşünürken oyuncu "Sevgililer Günü'nde kendi kendimi ödüllendirdim" diyerek şaşırttı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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