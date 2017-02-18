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Mutluluk zirvesi

Mutluluk zirvesi
Şu sıralar sevgilisi Beran Benan'la İsviçre'de kayak yapan güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun keyfine diyecek yok. Bu yaz Beran'la nikah masasına oturmayı planlayan Sakuçoğlu, adeta aşk sarhoşu… Aşkıyla mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü stil danışmanı, önceki gün de bu romantik kareye "Hayatım" notu düştü.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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