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Kenan’a özel poz

Kenan’a özel poz
Herkes Sinem Kobal'la eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun 14 Şubat'ı nasıl kutladığını merak ederken ikilinin yurt dışı kaçamağı yaptığı ortaya çıktı. Önceki gün eşine muhteşem doğa manzarası eşliğinde poz veren güzel oyuncu, bu kareyi instagram'da paylaştı. İkilinin romantik tatili herkesi imrendirdi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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