İvedik savaşı!

Recep İvedik 4'ün rekor başarısını 'Recep İvedik 5' ile de sürdürmek isteyen Şahan Gökbakar, gişesini artırmak için ilginç bir yöntem buldu. Komedyen, yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla sinemaseverlerde büyük merak uyandıran yeni filminin gizliliğini korumak için sosyalmedyadan önlem aldı. Hayranlarını önceki gün yaptığı paylaşımla uyaran Gökbakar şunları söyledi:
'LÜTFEN ÖZENLİ OLALIM'
"Değerli instagram kullanıcıları seyircilerimiz, heyecanınızı ve iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak filmden çektiğiniz videoları sosyal medya üzerinden (facebook, instagram, twitter, periscope) yayınlamanız uygun değildir. Herkesi baştan uyarmış olayım. Ciddibir ekip bu işi takip ediyor vehukuki yollar kullanılıyor. Lütfenbu konuda empati yapalım veözenli olalım. Anlayışınıza şimdiden çok teşekkür ederim." Hayranlarına yaptığı bu uyarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Şahan Gökbakar, iddiasını da gözler önüne serdi.
ŞÜKRANLARINI SUNDU...
Ünlü komedyenin, hem sinemasalonlarında hem de sosyal medyadakorsana karşı özel bir ekip kurmasıda bundan sonra tüm sinemacılara örnekolacak... 'Recep İvedik 5'ile hayranlarınakahkaha dolu anlar yaşatan ŞahanGökbakar, sinemaseverlere gösterdikleribüyük ilgiden dolayı da "Efsane Recepİvedik 5 ile yüzünüzü güldürmek,beraber kahkaha atmak pahabiçilmez bir mutluluk... Sayenizdegururlanıyoruz... Tüm güzelmesajlarınıza çok teşekkürler...Hepsini tek tek okuduğumu bilin"diyerek şükranlarını sundu.
SALONUKAPATTI
Stil danışmanı Buse Terim'le eşi Volkan Bahçekapalı önceki akşam 'Recep İvedik 5'i Kanyon AVM'de dostlarıyla birlikte izledi. Sinema salonunu kapatan ünlü çift, hem kahkaha garantili filmin keyfini dostlarıyla çıkardı hem de Şahan Gökbakar'ın gişesine büyük katkı sağladı.
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