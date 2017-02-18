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İvedik savaşı!

Korsana savaş açmak için özel ekip kurdu. Ünlü şovmen, sinema salonları ve sosyal medyadaki ekibiyle ‘ 5’i izinsiz paylaşanları tespit edip onlara dava açıyor...

İvedik savaşı!
Recep İvedik 4'ün rekor başarısını 'Recep İvedik 5' ile de sürdürmek isteyen Şahan Gökbakar, gişesini artırmak için ilginç bir yöntem buldu. Komedyen, yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla sinemaseverlerde büyük merak uyandıran yeni filminin gizliliğini korumak için sosyal medyadan önlem aldı. Hayranlarını önceki gün yaptığı paylaşımla uyaran Gökbakar şunları söyledi:

'LÜTFEN ÖZENLİ OLALIM'
"Değerli instagram kullanıcıları seyircilerimiz, heyecanınızı ve iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak filmden çektiğiniz videoları sosyal medya üzerinden (facebook, instagram, twitter, periscope) yayınlamanız uygun değildir. Herkesi baştan uyarmış olayım. Ciddi bir ekip bu işi takip ediyor ve hukuki yollar kullanılıyor. Lütfen bu konuda empati yapalım ve özenli olalım. Anlayışınıza şimdiden çok teşekkür ederim." Hayranlarına yaptığı bu uyarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren , iddiasını da gözler önüne serdi.

ŞÜKRANLARINI SUNDU...
Ünlü komedyenin, hem sinema salonlarında hem de sosyal medyada korsana karşı özel bir ekip kurması da bundan sonra tüm sinemacılara örnek olacak... ' 5'ile hayranlarına kahkaha dolu anlar yaşatan Şahan Gökbakar, sinemaseverlere gösterdikleri büyük ilgiden dolayı da "Efsane Recep İvedik 5 ile yüzünüzü güldürmek, beraber kahkaha atmak paha biçilmez bir mutluluk... Sayenizde gururlanıyoruz... Tüm güzel mesajlarınıza çok teşekkürler... Hepsini tek tek okuduğumu bilin" diyerek şükranlarını sundu.

SALONU KAPATTI
Stil danışmanı Buse Terim'le eşi Volkan Bahçekapalı önceki akşam 'Recep İvedik 5'i Kanyon AVM'de dostlarıyla birlikte izledi. Sinema salonunu kapatan ünlü çift, hem kahkaha garantili filmin keyfini dostlarıyla çıkardı hem de Şahan Gökbakar'ın gişesine büyük katkı sağladı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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