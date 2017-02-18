Her gün aşk günü

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, önceki akşam Kanyon'daki bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ulusoy, aşkı Hacı Sabancı'yla Sevgililer Günü'nü nasıl kutladığı sorulunca "Ertesi gün erken kalkacağım için 14 Şubat'ta evdeydim. Ama çok güzel çiçekler geldi. Zaten gerçekten sevene her gün Sevgililer Günü" dedi.