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Fragmana tam not

Fragmana tam not
ATV'NİN iki başarılı ismi Fahriye Evcen'le Murat Yıldırım'ı bir araya getiren 'Sonsuz Aşk' filminin fragmanı görücüye çıktı. 'Ölene Kadar' dizisindeki performansıyla milyonları ekrana kilitleyen Evcen, filmde küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep'i oynuyor...

'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Yıldırım da genç yaşta kendini işine adayan doktor Can rolünde. Çekimleri İstanbul'da başlayıp Cunda'da devam eden film 24 Mart'ta vizyonda...
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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