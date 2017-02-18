Fragmana tam not

ATV'NİN iki başarılı ismi FahriyeEvcen'le Murat Yıldırım'ı bir arayagetiren 'Sonsuz Aşk' filminin fragmanıgörücüye çıktı. 'Ölene Kadar' dizisindekiperformansıyla milyonları ekrana kilitleyenEvcen, filmde küçük mutluluklarla yaşamınırenklendiren Zeynep'i oynuyor...
'Kim Milyoner Olmak İster?'inbaşarılı sunucusu Yıldırım da genç yaştakendini işine adayan doktor Can rolünde.Çekimleri İstanbul'da başlayıp Cunda'dadevam eden film 24 Mart'ta vizyonda...
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