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Büyü 'boz'uldu

, 14 Şubat’ı Acun Ilıcalı ile Dominik’te geçirdi. Popçu ile ’in Sevgililer Günü’nde ayrı olması, ‘Büyülü aşka nazar mı değdi?’ yorumu yaptırdı.

Büyü bozuldu
Aşkları rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan Aslı Enver'le Murat Boz'un 1 yıllık ilişkisine nazar değdiği iddiası, magazin kulislerinin gündeminde... Geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Enver'le ilişkisini sosyal medyadan duyuran , sevgilisine 14 Şubat'ta kalpli balonlarla yaptığı jesti de takipçileriyle paylaşmıştı.

MANİDAR MESAJ!
Ünlü şarkıcının bu Sevgililer Günü'nü ise Dominik Cumhuriyeti'nde aşkından uzak geçirmesi kafaları karıştırdı. Murat Boz'un 14 Şubat'ta sosyal medyada "Sevginizi büyütün. O kadar büyütün ki ben ve sen olmaktan çıkın. Biz olun…" şeklinde bir mesaj paylaşması ise gözde çiftin arasının bozuk olduğu yönündeki dedikoduları iyice alevlendirdi.

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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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