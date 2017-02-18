Büyü 'boz'uldu

Aşkları rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan Aslı Enver'leMurat Boz'un 1 yıllık ilişkisine nazar değdiği iddiası, magazin kulislerinin gündeminde... Geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Enver'le ilişkisini sosyal medyadan duyuran Murat Boz, sevgilisine 14 Şubat'takalpli balonlarla yaptığıjesti de takipçileriyle paylaşmıştı.
MANİDAR MESAJ!
Ünlü şarkıcının bu Sevgililer Günü'nü ise Dominik Cumhuriyeti'nde aşkından uzak geçirmesi kafaları karıştırdı. Murat Boz'un 14 Şubat'ta sosyal medyada "Sevginizibüyütün. O kadarbüyütün ki ben ve senolmaktan çıkın. Bizolun…" şeklinde bir mesaj paylaşması ise gözde çiftinarasının bozuk olduğu yönündeki dedikoduları iyice alevlendirdi.
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