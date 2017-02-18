Buruk veda!

Yaklaşık 3 yıllık evlilikleri ihanet yüzünden biten Birce Akalay'la Sarp Levendoğlu'ndan manidar paylaşım… Akalay, kendisini Derya Şensoy'la aldattığı iddia edilen Levendoğlu'yla geçtiğimiz ay boşandı. Sosyal medyada eski eşini takipten çıkaran Akalay, eşiyle fotoğraflarını ve hatta omzunda 'Sarp' yazılı olduğu dövmeyi de sildirmişti. Buna rağmen Birce Akalay'ı takibe devam eden Sarp Levendoğlu'nun 'barışma'ya dair son umudu da artık tükendi. Boşanmanın ardından Bebek'teki evlerini terk eden Levendoğlu, önceki akşam eşyalarını almak için son kez eski eşiyle buluştu.



"EVİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM...'

Akalay'la mutlu günlerinin geçtiği Boğaz manzaralı daireden paylaşım yapan Levendoğlu, daha sonra da ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam'in 'Black' şarkısının sözleriyle eski eşine son kez ilan-ı aşk edip onu instagram'da takipten çıkardı. Güzel oyuncu ise evinden paylaştığı kareye şu notu düştü: "En çok sabah uyandığımda ve akşam hediye ettiğin altın güneş ayı seyre dalma imkanımı, bulut Boğaz'a indiğinde kendimi gökyüzünde hissettirmeni, penceremden evime dolan lavanta kokusunu, en sevdiğim şehrin gerdanından süzülen gemilerin sirenlerini sanki onlarla seyir ediyormuşum gibi duymayı özleyeceğim. Şükürler olsun gördüğüm her güzel güne. Çocukluğuma son 6 gün…" Sarp Levendoğlu'yla Bebek'teki oturduğu evden taşınmak üzere olan Akalay'ın hayatına evlenmeden önce yaşadığı Anadolu Yakası'nda devam edeceği konuşuluyor.







ESKİ YUVASINA DÖNÜYOR

Birce Akalay, Sarp Levendoğlu'yla evli olduğu dönemde birlikte yaşadığı Bebek'teki Boğaz manzaralı evden Anadolu Yakası'na taşınmaya hazırlanıyor.



AKLI BİRCE'DE KALDI

Ünlü oyuncu Levendoğlu, Pearl Jam'in "Biliyorum bir gün güzel bir hayatın olacak / Biliyorum bir başkasının gökyüzünde güneş olacaksın, ama neden? / Neden, neden benim değil, neden benimkinde değil?" sözlerine sahip şarkısıyla eski eşine olan aşkını yine ilan etti...



Ebru KAZIKTAŞ