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Bu gece dert gecesi

Bu gece dert gecesi
Serdar Ortaç, önceki akşam 47. yaş gününü eşi Chloe Loughnan'ın düzenlediği sürpriz yemekle kutladı. Ulus'taki Sunset adlı mekanda eşinin özel olarak yaptırdığı pastayı üfleyen şarkıcı, "Doğum günümü arkadaşlarımla kutluyorduk. Bu yıl ise eşimle baş başa kutlamak istedik. Uzun uzun sohbet edip dertleştik" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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