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Anneyle bakım saati

Anneyle bakım saati
Oğlunun nafakasını ödemediğini iddia ettiği eski eşi Serkan Uçar'la davalık olan Ece Erken, örnek bir anne olmak için elinden geleni yapıyor. Önceki akşam 2 yaşındaki oğluyla dişlerini fırçalayan güzel sunucu bu kareye "Anne ne yaparsa onu yapıyor" notunu düştü
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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