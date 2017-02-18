Anneyle bakım saati

Oğlunun nafakasını ödemediğini iddia ettiği eski eşi Serkan Uçar'la davalık olan Ece Erken, örnek bir anne olmak için elinden geleni yapıyor. Önceki akşam 2 yaşındaki oğluyla dişlerini fırçalayan güzel sunucu bu kareye "Anne ne yaparsa onu yapıyor" notunu düştü