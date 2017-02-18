Adrenalin kardeşliği

Gençlerin sevgilisi Athena grubunun solistleri Gökhan ve Hakan Özoğuzkardeşler, maceraperest ruhlarını kullandıkları araçlarına da taşıdı... Önceki akşam 'Yılın Enİyi Müzik Grubu' seçildikleri İTÜ sanat ve spor ödülleri törenine birlikte katılan kardeşler, törenin yapıldığı mekana 92 model LandRover Defender marka arazi tipi araçla gitti.
Gökhan ve Hakan Özoğuz, çıkışta araçlarına bineceği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rockçı kardeşler, aracın içini görüntülemek isten muhabirlere "Off roadyarışından çıktık. Gördüğünüz gibi araççamur içinde. Ama ne yapalım adrenalintutkunuyuz" diye cevap verdi.
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