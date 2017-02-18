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Adrenalin kardeşliği

Gökhan ve , önceki akşam bir davete arazi tipi araçlar ile katıldı. Off road’dan geldiklerini söyleyen kardeşlerin, araçlarının her yanı da çamurla kaplıydı.

Adrenalin kardeşliği
Gençlerin sevgilisi Athena grubunun solistleri Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, maceraperest ruhlarını kullandıkları araçlarına da taşıdı... Önceki akşam 'Yılın En İyi Müzik Grubu' seçildikleri İTÜ sanat ve spor ödülleri törenine birlikte katılan kardeşler, törenin yapıldığı mekana 92 model Land Rover Defender marka arazi tipi araçla gitti.

Gökhan ve , çıkışta araçlarına bineceği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rockçı kardeşler, aracın içini görüntülemek isten muhabirlere "Off road yarışından çıktık. Gördüğünüz gibi araç çamur içinde. Ama ne yapalım adrenalin tutkunuyuz" diye cevap verdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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