ABD’de Tarkan şov

Megastar Tarkan'ın ABD konseri için geri sayım başladı! İki hafta sonra ABD'deki sevenlerini coşturacak olan ünlü sanatçının konseri için tanıtımlar son hızla devam ediyor. Sanatçının 2-3 Mart tarihlerinde Manhattan Center Stüdyoları'ndaki Hammerstein konser salonunda düzenlenecek olan konseri geçtiğimiz hafta New York'taki yüzlerce taksinin üzerindeki görsellerle müjdelenmişti. Megastar hayranlarının merakla beklediği konser için şimdi de New York'taki turistlerin çekim merkezi olan Macy's adlı alışveriş merkezine dev bir afiş asıldı. Bugüne kadar yurt dışında konser veren Türk sanatçılar arasında ilk kez Tarkan için böylesine görkemli bir reklam kampanyasının yapılması "Megastar yine farkını ortaya koydu" dedirtti.



BİLETLERİ TÜKENDİ

Sanatçının fiyatları 390 lira ile 620 lira (104-165 dolar) arasında değişen konser biletleri günler öncesinden tükendi. Megastar'ın 5 Mart'ta Los Angeles'taki The Novo'da vereceği üçüncü konserinin biletleri de hayranları tarafından kapışıldı.