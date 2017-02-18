ABD’de Tarkan şov

Megastar Tarkan'ın ABD konseri için geri sayımbaşladı! İki hafta sonra ABD'deki sevenlerini coşturacak olan ünlü sanatçının konseri için tanıtımlar son hızla devam ediyor. Sanatçının 2-3 Mart tarihlerinde ManhattanCenter Stüdyoları'ndakiHammerstein konser salonunda düzenlenecek olan konseri geçtiğimiz hafta New York'taki yüzlerce taksinin üzerindeki görsellerle müjdelenmişti. Megastar hayranlarının merakla beklediği konser için şimdi de New York'taki turistlerin çekim merkezi olan Macy's adlı alışverişmerkezine dev bir afiş asıldı. Bugüne kadar yurt dışında konser veren Türk sanatçılar arasında ilk kez Tarkaniçin böylesine görkemlibir reklam kampanyasının yapılması "Megastar yinefarkını ortaya koydu" dedirtti.
BİLETLERİ TÜKENDİ
Sanatçının fiyatları 390 lira ile620 lira (104-165 dolar) arasında değişen konser biletleri günler öncesinden tükendi. Megastar'ın 5 Mart'ta Los Angeles'taki TheNovo'da vereceği üçüncü konserinin biletleri de hayranları tarafından kapışıldı.
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