Yogayla form

Yeni albümü öncesi fit görüntüsünü korumaya çalışan Elif Kaya, düzenli olarak yaptığı yoga seansları ile hem formunu koruyor hem de stresini atıyor. Daha önce de ayran içerek zayıfladığını söyleyen Kaya, sağlıklı yaşamı benimseyerek de rakiplerine örnek oluyor.