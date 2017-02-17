Yol Durumu
  1. Albüm geliyor
  2. Aşksız kalmış!

Yogayla form

Yogayla form
Yeni albümü öncesi fit görüntüsünü korumaya çalışan Elif Kaya, düzenli olarak yaptığı yoga seansları ile hem formunu koruyor hem de stresini atıyor. Daha önce de ayran içerek zayıfladığını söyleyen Kaya, sağlıklı yaşamı benimseyerek de rakiplerine örnek oluyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar