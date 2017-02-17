Vampir Asena

Beşiktaşlı Caner Erkin'ineşi Şükran Ovalı'ya 14Şubat'ta yaptığı sürprizinyankıları sürerken Asena Atalay'dankarşı hamle gecikmedi. Ünlü çiftin 2Ocak'ta evlenmesiyle düğmeye basanfutbolcunun eski eşi, Erkin'e toplam451 bin liralık icra takibi başlatmıştı.Boşandıktan sonra Atalay, "Caner'den5 kuruş almadım. Ceketimi alıpçıktım" dese de yan çizdi.
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Atalay, anlaşmalı olarak boşandığıErkin'in tüm mal varlığının yarısınıistedi. Caner Erkin'in de bunun üzerine"Asena, evliliğimi çekemediği içinbu tarz çirkin saldırılar yapıyor"dediği iddia edildi. Gündem olan AsenaAtalay için de şöyle espriler yapıldı:"Vodafone Arena'yı Asena'nınüstüne yapıp kurtulalım", "HakimCaner Erkin'i komple Asena Atalay'averirse bütün sorun çözülür. Bence artıkbir o kaldı çünkü…", "Asena eskidenvampir olmalıymış; tam kan emiciçıktı", "Sanki Fenerbahçe, Beşiktaş'ıbitirmek için lig arasında Asena'yıtransfer etmiş"
GÜLE OYNAYAAYRILMIŞLARDI
Ocak 2016'daki boşanma davasından çıkışta Caner'le dostluk görüntüleri sergileyen Atalay, eski eşinin boşanırken kendinden bazı mallarını sakladığını iddia edip yine dava açtı. Erkin'in ise oğulları Çınar'ın velayetini almak için işlemleri hızlandırdığı öğrenildi.
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