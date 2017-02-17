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Vampir Asena

Caner Erkin’le Şükran Ovalı mutluluğunu kıskanan , eşinin mal varlığının yarısını isteyerek dava açtı. Atalay için ‘Vampir gibi’ esprileri yapıldı!

Vampir Asena
Beşiktaşlı Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'ya 14 Şubat'ta yaptığı sürprizin yankıları sürerken Asena Atalay'dan karşı hamle gecikmedi. Ünlü çiftin 2 Ocak'ta evlenmesiyle düğmeye basan futbolcunun eski eşi, Erkin'e toplam 451 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Boşandıktan sonra Atalay, "Caner'den 5 kuruş almadım. Ceketimi alıp çıktım" dese de yan çizdi.

TWITTER GÜNDEMİNDE
Atalay, anlaşmalı olarak boşandığı Erkin'in tüm mal varlığının yarısını istedi. Caner Erkin'in de bunun üzerine "Asena, evliliğimi çekemediği için bu tarz çirkin saldırılar yapıyor" dediği iddia edildi. Gündem olan Asena Atalay için de şöyle espriler yapıldı: "Vodafone Arena'yı Asena'nın üstüne yapıp kurtulalım", "Hakim Caner Erkin'i komple 'a verirse bütün sorun çözülür. Bence artık bir o kaldı çünkü…", "Asena eskiden vampir olmalıymış; tam kan emici çıktı", "Sanki Fenerbahçe, Beşiktaş'ı bitirmek için lig arasında Asena'yı transfer etmiş"

GÜLE OYNAYA AYRILMIŞLARDI
Ocak 2016'daki boşanma davasından çıkışta Caner'le dostluk görüntüleri sergileyen Atalay, eski eşinin boşanırken kendinden bazı mallarını sakladığını iddia edip yine dava açtı. Erkin'in ise oğulları Çınar'ın velayetini almak için işlemleri hızlandırdığı öğrenildi.
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