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Turkish Shakira

Turkish Shakira
Genç popçu Simge Sağın, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle hayranlarını coşturdu. Güzel şarkıcı sahne şovu ve güçlü performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan kostümleriyle de göz kamaştırdı. Kıyafeti ve danslarıyla alkış alan , "Turkish Shakira" dedirtti.

Doğan SAVAŞ
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