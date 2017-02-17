Şok itiraf

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Seren Serengil, yıllar sonra içini döktü. Önceki akşam Gece Kuşu programına katılan Serengil, aşk itirafında bulundu. Bugüne kadar 3 kez nikah masasına oturan 45 yaşındaki sanatçı, 2002-2005 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Cengiz İmren'le ilgili şunları söyledi:
"En çok Cengiz'i sevdim. O cezaevine girdikten sonra onu rahat görebilmek için evlendik. O, cezaevindeyken beni görsün diye TV programı yaptım."
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