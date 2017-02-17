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Peker müjdesi

Peker müjdesi
Pop müziğin efsane ismi Hakan Peker, önceki akşam Harbiye Cemal Reşit Rey konser salonunda sahneye çıktı. Mayıs'ta 4 şarkılık maxi single çıkaracağını müjdeleyen Peker, ortalığı kasıp kavuracağını söyledi.
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