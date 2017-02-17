İrem tutuştu

Almanya'daki SV Wiesbaden07 Spor Kulübü yararınadüzenlenen gecede sahnealmaktan son anda vazgeçen ve sarf ettiğiçirkin sözlerle gurbetçileri üzen İremDerici, olayı lehine döndürmek içinkırk takla atıyor. Organizatör VolkanYurtseven'in düzenlediği gecedekikonserini iptal eden Derici, "Burasıahır gibi, burada sahne almam"diyerek sanatçı kişiliğine hiç yakışmayantavırlar sergilemişti. Konser için peşinolarak aldığı 15 bin 500 euro'yu da(yaklaşık 60 bin lira) iade etmeyen ünlüşarkıcı, geçtiğimiz pazartesi günü parayıorganizatörlere geri vereceğini söylesede sözünde durmadı. Organizatörlerdenve üzdüğü gurbetçilerden özür dilemekyerine sosyal medyada yaptığı sertaçıklamayla herkesi şaşkına çeviren İremDerici, ayıbını örtmek için de kollarısıvadı. Menajeri aracılığıyla Almanya'dakiorganizatörlerle temasa geçen Derici'ninaleyhine dava açılmaması içinkendisini Almanya'ya davet eden kulüpyöneticilerini ikna etmeyeçalıştığı öğrenildi...
'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Bununla da kalmayan popçu, Volkan Yurtseven'i de parayı eldenverme bahanesiyle Türkiye'ye çağırdı. Derici'nin sosyal medyada esip gürlemesi üzerine konuya Facebook'ta açıklık getiren Volkan Yurtseven ise şunları söyledi: "Bazıyayın kuruluşları İrem Derici'ninyaptığının üzerini kapatmayaçalışıyor. Spor kulübümüz yararınadüzenlenen gecede yaşanan bu tatsızolaya, mekandaki kanserli ve engelliçocukların şahit olması beni çoküzdü. Bu işin peşini bırakmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz."
Derici'nin iptalettiği konserininyapılacağımekanda kanserliçocuklar da vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.