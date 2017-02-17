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İrem tutuştu

Almanya’da vereceği konseri son anda iptal eden , kendisine dava açılacağını öğrenince tutuştu. Popçu, organizatörleri davadan vazgeçmeleri için ikna etmeye çalışıyor

İrem tutuştu
Almanya'daki SV Wiesbaden 07 Spor Kulübü yararına düzenlenen gecede sahne almaktan son anda vazgeçen ve sarf ettiği çirkin sözlerle gurbetçileri üzen İrem Derici, olayı lehine döndürmek için kırk takla atıyor. Organizatör Volkan Yurtseven'in düzenlediği gecedeki konserini iptal eden Derici, "Burası ahır gibi, burada sahne almam" diyerek sanatçı kişiliğine hiç yakışmayan tavırlar sergilemişti. Konser için peşin olarak aldığı 15 bin 500 euro'yu da (yaklaşık 60 bin lira) iade etmeyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz pazartesi günü parayı organizatörlere geri vereceğini söylese de sözünde durmadı. Organizatörlerden ve üzdüğü gurbetçilerden özür dilemek yerine sosyal medyada yaptığı sert açıklamayla herkesi şaşkına çeviren İrem Derici, ayıbını örtmek için de kolları sıvadı. Menajeri aracılığıyla Almanya'daki organizatörlerle temasa geçen Derici'nin aleyhine dava açılmaması için kendisini Almanya'ya davet eden kulüp yöneticilerini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi...

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Bununla da kalmayan popçu, Volkan Yurtseven'i de parayı elden verme bahanesiyle Türkiye'ye çağırdı. Derici'nin sosyal medyada esip gürlemesi üzerine konuya Facebook'ta açıklık getiren Volkan Yurtseven ise şunları söyledi: "Bazı yayın kuruluşları İrem Derici'nin yaptığının üzerini kapatmaya çalışıyor. Spor kulübümüz yararına düzenlenen gecede yaşanan bu tatsız olaya, mekandaki kanserli ve engelli çocukların şahit olması beni çok üzdü. Bu işin peşini bırakmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz."


Derici'nin iptal ettiği konserinin yapılacağı mekanda kanserli çocuklar da vardı.

MEVLÜT YÜKSEL
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