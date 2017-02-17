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Hande’ye sevgili desteği

Hande’ye sevgili desteği
Aşkları doludizgin devam eden Hande Subaşı'yla sosyetik sevgilisi Altuğ Leblebici, önceki akşam bir davette şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Davet için Alexis marka mavi dantel bir kıyafet tercih eden Subaşı "Altuğ, benden zevkli. Giyim konusunda ondan yardım alıyorum" dedi.
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