Yol Durumu
  1. Peker müjdesi
  2. Turkish Shakira

Goran için geri sayım

Goran için geri sayım
Dünyaca ünlü müzisyen 'in, Bijelo Dugme ile Türkiye'de ilk kez 25 Şubat'ta Volkswagen Arena sahnesinde vereceği konser için geri sayım başladı. Bregovic, "İstanbul'a geleceğim için çok gururluyum" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar