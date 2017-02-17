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El ele göz göze aşk

El ele göz göze aşk
Başarılı oyuncu ve 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım'la Faslı eşi İmane Elbani'den aşk pozu… 2 aylık evli çift, geçtiğimiz gün çıktıkları balayında rüya gibi anlar yaşıyor. İkili, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, önceki gün eşinin gözlerinin içine bakarken çekilen bu karesini "Aşka ve kalbine her zaman ihtiyacım var" notuyla yayınlayıp romantikliğini konuşturdu.
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