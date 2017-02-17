El ele göz göze aşk

Başarılı oyuncu ve 'Kim Milyoner Olmakİster?' yarışmasının sunucusu MuratYıldırım'la Faslı eşi İmane Elbani'den aşk pozu… 2 aylık evli çift, geçtiğimiz gün çıktıkları balayında rüya gibi anlar yaşıyor. İkili, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıyor.
Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, önceki gün eşinin gözlerinin içine bakarken çekilen bu karesini "Aşka vekalbine her zamanihtiyacım var" notuyla yayınlayıp romantikliğini konuşturdu.
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