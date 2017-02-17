Benim geCEM

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER!
Davetlilerin kahkaha dolu anlar yaşadığı geceye, ünlü şovmenin eski aşkları Cansu Dere, Ahu Yağtu ve Ayşe Hatun Önal'la ilk kez bir araya gelmesi damga vurdu. Herkes 2003-2009 yılları arasında bir dargın bir barışık aşk yaşayan Yılmaz'la Dere'nin konuşup konuşmayacağını merak ederken ikili, göz göze dahi gelmemek için yoğun çaba sarf etti. Törende 'Yılın Kadını' ödülüne layık görülen Cansu Dere'nin günler öncesinden organizasyon yetkililerine ünlü komedyenden uzak bir yere oturtulması için ricada bulunduğu iddia edildi. Cem Yılmaz, tören boyunca sadece eski eşi Ahu Yağtu'yla konuştu. Yılmaz ve Cansu Dere, gecenin sonunda toplu kare için poz verirken de aralarına etten duvar ördürdü.
Tatlıtuğ, gece boyu eşi Başak Dizer'in derin yırtmacını eliyle kapatarak frikik vermesini önledi.
EN 'ÜNLÜ' KARE
Gecede 'En İyi Aktör' ödülünü alan Kıvanç Tatlıtuğ'la 'En Başarılı Sporcu' seçilen Wesley Sneijder, mutluluklarını eşleri Başak Dizer Tatlıtuğ ve Yolanthe Cabau ile paylaştı. Aynı masada mutluluk pozları veren yakın dostlara Çağatay Ulusoy da eşlik etti.
Yıllar sonra eski aşkı Cem Yılmaz'la ilk kez aynı davete katılan Cansu Dere, komedyen ve onu kaptırdığı Ahu Yağtu'yla bir araya gelmemeye özen gösterdi.
Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl evli kaldığı oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ise ünlü şovmen yüzünden dostluğunun bittiği Dere'yi gazeteciler aracılığıyla tebrik etti.
Yılmaz'ın Yağtu'yla boşandıktan sonra kısa bir süre birlikte olduğu Ayşe Hatun Önal, aşk piştisiyle ilgili sorulara sessiz kaldı.
DEKOLTE 'SAAT'İ
Güzel oyuncu Beren Saat, gece için tercih ettiği ünlü modacı Özgür Masur tasarımı derin göğüs dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Ozan Açıktan'a 'Yılın Yönetmeni Ödülü'nü vermek için sahneye çıkan Saat, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla törene katılan tüm davetlileri büyüledi...
DOĞAN SAVAŞ
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