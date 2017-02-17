Baba kutlama

Düzenli spor ve dengeli beslenme sayesinde fit bir vücuda sahip olan 2 çocuk annesi oyuncu Irmak Ünal, önceki gün 40 yaşına girdi. Doğum gününde babası usta aktör Cihan Ünal ve kardeşi Yağmur Ünal'la yemek yiyen güzel oyuncu, bu anlarını instagram'da paylaştı. Fotoğrafa "Hayatımı ve ailemi seviyorum" notu düşen Ünal'a hayranlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.