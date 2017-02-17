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Avatar’a kötü haber

Avatar’a kötü haber
Katıldığı yarışma programında 'Avatar' olarak tanınan sporcu Çağan Atakan Arslan hakkında soruşturma açılması gündemde. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Arslan'ın, 18 Ekim 2016'da sosyal medyada Türk milletini aşağılayıcı görüntü paylaştığı iddiasıyla için inceleme başlattı. Sarıyar, Arslan hakkında soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasını istedi.
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