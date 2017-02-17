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Aşksız kalmış!

Aşksız kalmış!
Adı Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a kadar birçok isimle anılan Ebru Şallı, önceki gün oğlu Pars ile İstinye'deydi. Şallı, şu sıralar tüm vaktini çocuklarıyla işlerine ayırdığını söyledi. Özellikle Yılmaz'la olan ilişkisiyle kafa karıştıran Şallı, "Aşk şimdilik gündemimde yok" mesajı verdi.
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