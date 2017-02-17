Albüm geliyor

Başarılı popçu Mirkelam, yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Sanatçının kendine has yorumu ve sözleriyle efsaneleşmiş şarkılarını Gülşen ve Teoman gibi isimlerin yorumladığı 'Mirkelam Şarkıları' adlı albüm çok yakında müzikseverlerin karşısında olacak.