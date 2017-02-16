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Zirve hakimi

Zirve hakimi
Reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', zirveye demir attı. Fenomen dizinin geçen akşamki yeni bölümü Tüm Kişilerde 10.28 izlenme oranı ve 22.50 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.83 izlenme oranı ve 22.12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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