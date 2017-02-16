Yol Durumu
  1. En güzel öpücük
  2. Aşka geldiler

Romeo Caner

Sevgililer Günü’nü kutlayan ünlü isimler, romantik anlarını bir bir sosyal medyada paylaşırken en görkemli sürpriz Beşiktaşlı futbolcu ’den geldi. Villasının tüm merdivenlerini güllerle ve mumlarla donatan Erkin, eşi ’yı mest etti.

Romeo Caner
Magazin dünyasının gözde çifti Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'den aşk şovu… 2 Ocak'ta Roma'da güzel oyuncuyla dünyaevine giren Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, 14 Şubat'ta yaptığı sürprizle eşinin ayağını yerden kesti. Ünlü futbolcu, Rumelihisarı'ndaki villalarının merdivenlerine güller döktü. Erkin, bununla da kalmayıp mumlarla kalpler yapıp eşine olan aşkını bir kez daha gösterdi. Beşiktaşlı yıldız, "Hayatımın kadını" dediği 'nın adının baş harfini de mumlarla yazdı. Şükran Ovalı'yla evliliklerinin ilk günlerinde eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı icra takibinden dolayı zor anlar yaşayan 'in bu romantik sürprizi "Asena krizini atlatan ünlü çiftin keyfi yerinde" dedirtti.

ASENA'YA NİSPET GİBİ...
Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in 'Kime Diyorum' şarkısı eşliğinde Caner Erkin'le romantik saatler yaşayan Şükran Ovalı, eşiyle mutlu anlarını yansıtan kareleri instagram'da paylaşarak aşk şovunu yaptı. Mutluluklarıyla herkesi imrendiren ikili, 14 Şubat gecesi romantik anlar yaşarken aynı saatlerde Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ise evinde tek başınaydı. İnstagram'da canlı yayın yapan ünlü sunucu, "Evde canım sıkıldı. Ben de takipçilerimle sohbet etmek istedim" diyerek hayranlarının sorularını yanıtladı. Atalay'ın bu hamlesi ise "Eşinin sürprizini sosyal medyada paylaşarak Asena'ya nispet yapan Şükran'ın aşk şovu amacına ulaştı" yorumları yaptırdı.
Etiketler: ,
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar