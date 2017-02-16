Romeo Caner

Sevgililer Günü’nü kutlayan ünlü isimler, romantik anlarını bir bir sosyal medyada paylaşırken en görkemli sürpriz Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’den geldi. Villasının tüm merdivenlerini güllerle ve mumlarla donatan Erkin, eşi Şükran Ovalı’yı mest etti.
Magazin dünyasının gözde çifti Şükran Ovalı'yla CanerErkin'den aşk şovu… 2 Ocak'ta Roma'da güzel oyuncuyla dünyaevine giren Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, 14 Şubat'ta yaptığı sürprizle eşinin ayağını yerdenkesti. Ünlü futbolcu, Rumelihisarı'ndaki villalarının merdivenlerine güller döktü. Erkin, bununla da kalmayıp mumlarlakalpler yapıp eşine olan aşkını bir kez daha gösterdi. Beşiktaşlı yıldız, "Hayatımın kadını" dediği Şükran Ovalı'nın adının baş harfini de mumlarla yazdı. Şükran Ovalı'yla evliliklerinin ilk günlerinde eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı icra takibinden dolayı zor anlar yaşayan Caner Erkin'in bu romantik sürprizi "Asena krizini atlatan ünlüçiftin keyfi yerinde" dedirtti.
ASENA'YA NİSPET GİBİ...
Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in 'KimeDiyorum' şarkısı eşliğinde Caner Erkin'le romantik saatler yaşayan Şükran Ovalı, eşiyle mutlu anlarını yansıtan kareleri instagram'da paylaşarak aşk şovunu yaptı. Mutluluklarıyla herkesi imrendiren ikili, 14 Şubat gecesiromantik anlar yaşarken aynı saatlerde Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay iseevinde tek başınaydı. İnstagram'da canlı yayın yapan ünlü sunucu, "Evde canımsıkıldı. Ben de takipçilerimle sohbetetmek istedim" diyerek hayranlarının sorularını yanıtladı. Atalay'ın bu hamlesi ise "Eşinin sürprizini sosyal medyadapaylaşarak Asena'ya nispet yapanŞükran'ın aşk şovu amacına ulaştı" yorumları yaptırdı.
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