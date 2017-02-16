Patron kabinde

Sevilen şarkıcı Berksan, önceki gece sahibi olduğu Asmalımescit Çilek Pera'da sahne aldı. Şarkıcı, yakın zamanda markasını Avrupa'ya taşıyacağının müjdesini verdi. Bu 14 Şubat'ta da yalnız olan 37 yaşındaki popçu, "Aşkta değil ama işte yüzüm gülüyor" dedi.