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Patron kabinde

Patron kabinde
Sevilen şarkıcı Berksan, önceki gece sahibi olduğu Asmalımescit Çilek Pera'da sahne aldı. Şarkıcı, yakın zamanda markasını Avrupa'ya taşıyacağının müjdesini verdi. Bu 14 Şubat'ta da yalnız olan 37 yaşındaki popçu, "Aşkta değil ama işte yüzüm gülüyor" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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